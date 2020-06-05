Пытался ограбить проститутку: Освобожденный под обмен пленными осужден в Киеве

Суд Киева приговорил к 7 годам заключения за разбой неоднократно судимого Илью Маслова, которого ранее президент Владимир Зеленский помиловал перед обменом пленными 29 декабря 2019 года, передает «Украинская правда».

Маслов – уроженец Запорожья. Он ранее был минимум трижды судимый в Украине: получил два приговора в 2016 году и один – в 2019-м и должен был отсидеть в тюрьме 8 лет и 1 месяц.

При этом в 2007-2011 годах мужчина также был неоднократно судим в России.

В трех его украинских делах речь шла о разбоях и грабежах, во время которых Маслов с сообщником избивали своих жертв, иногда до потери сознания, подставляли им нож к горлу и тому подобное. В суде они каждый раз признавались в содеянном.

Все эти дела не касались боевых действий на Донбассе или других политических преступлений.

Однако 29 декабря 2019 года, в день обмена пленными между Украиной и «Л-ДНР», Маслов был освобожден из колонии как помилованный и уехал в неподконтрольный украинской власти Донецк.

Маслова помиловали указом президента № 959/2019 от 27.12.2019, который не был опубликован в сети.

23 января Маслов попытался из «ДНР» выехать в Россию. Но мужчину туда не пустили, потому что ему запрещен въезд в Россию до февраля 2021 года.

Тогда Маслов вернулся в Украину и совершил по меньшей мере один разбой, который уже признан судом. Кроме того, в 2020 году на него открыли еще 3 аналогичных дела, которые также переданы в суды.

27 марта Оболонский районный суд Киева вынес приговор Маслову за разбой, совершенный им 1 февраля 2020 года. Согласно фабуле дела, он нашел в сети номер телефона женщины, которая предоставляет интимные услуги за деньги, и договорился о встрече у нее дома.

Схема преступления была похожа на предыдущие: мужчина достал нож, подошел со спины к жертве, обхватил ее рукой за плечо и приставил лезвие к шее. И приказал сообщить, где находятся деньги.

Потерпевшая пыталась сопротивляться, поэтому преступник выбежал из дома без обуви и верхней одежды, оставив свой нож, и бежал на такси, которое его ожидало. Он успел похитить 1600 грн и телефон стоимостью 3 499 грн.

Маслова взяли под стражу через 4 дня после преступления. В суде он подтвердил все обстоятельства, признал вину. По его словам, учитывая деятельность жертвы, он был убежден, что женщина не обратится в милицию.

В итоге, суд приговорил Маслова к 7 годам лишения свободы.