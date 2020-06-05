Жители или арт-объект: В Авдеевке спорят по поводу сохранения знакового мурала с портретом украинской учительницы (Видео)

В прифронтовой Авдеевке разразились споры по поводу сохранения знакового мурала, на котором изображена местная учительница украинского языка. Арт-объект расположен на стене поврежденной обстрелами многоэтажки, жители которой хотят вернуться в свои квартиры после завершения капитального ремонта здания. Но при восстановлении многоэтажки мурал может исчезнуть. Поэтому волонтеры желают внести изображения в список историко-культурного наследия, после чего ремонтные работы завершить будет невозможно.

Данный мурал на разбитой многоэтажке в 2016 году написал австралийский художник Гвидо Ван Хелтен. На нем изображена заслуженная учительница Украины по украинскому языку авдеевской школы № 6 Марина Марченко.

«Художник потом пришел, и говорит: вам понравился мурал? Я говорю, что нет. – А почему? – Говорю: я там такая старая, что как будто мне 99 лет и до 100 лет не хватает одного года. А он: вы понимаете, это собирательный образ всех женщин Авдеевки, которые выдержали все эти испытания, и что это будет символом Авдеевки как визитная карточка», – вспоминает Марина Марченко.

Этот мурал австралиец создавал под обстрелами противника. «Это был период активных боевых действий в Авдеевке. И он рисовал портрет прямо в бронежилете, буквально на глазах врага. Потому что эта сторона дома "смотрит" на Донецк. А между нами и оккупированным городом нет ничего, кроме линии фронта. То есть это была очень рискованная работа. И портрет наносился на стену, которая уже была повреждена осколками», – рассказывает местная волонтерка Алина Косовская.

В этом доме люди не живут уже 6 лет – здесь повреждены стены и крыша, выбиты окна.

В прошлом году многоэтажку, в котором насчитывается 136 квартир, начали ремонтировать. На данный момент работы приостановлены.

«Происходит корректировка проектно-сметной документации. Это было обусловлено тем, что в ходе демонтажных работ выявились повреждения, которых на момент составления прежней документации не было видно», – пояснил замглавы Авдеевской военно-гражданской администрации Роман Шахов.

Восстановят работы после доработки сметы. Также дом планируют утеплить с внешней стороны, соответственно, мурал будет «замурован».

Но сейчас местные волонтеры планируют обратиться в Министерство культуры, чтобы знаковый объект внесли в список историко-культурного наследия. Считают, что таким образом его можно будет сохранить в нынешнем виде.

«Отнесение мурала до историко-культурного наследия не даст возможности проведения и окончания в полном объеме всех ремонтных работ по этому дому. Мы понимаем, что потерять этот мурал – это будет, скажем, очень плохо. Потому что это изображение хорошо известно и в Украине, и ее пределами», – говорит Шахов.

При этом волонтеры уже собрали 13 тыс. грн на разработку документации в научно-исследовательском центре. «Эту документацию подали на рассмотрение в областное управление культуры. На заседании они должны были принять решение: или внести мурал в список объектов историко-культурного наследия национального уровня, или нет. На заседании отказали. Причиной отказа было то, что дом необходимо утеплять», – отмечает Косовская.

Жители данного дома Авдеевки говорят, что прежде всего, хотят вернуться в свои квартиры. Даже несмотря на «уход» мурала. Их в этом поддерживают многие горожане.

«Надо сделать так, чтобы людям было жить хорошо. А дом не разрешают утеплять, потому что видите ли – мурал. Так а что, люди пусть мерзнут? Там же везде трещины, как людям жить в таких условиях?», – говорит авдеевчанка Валентина.

«Надо убрать мурал. Ведь жилой дом – есть жилой дом», – дополняет Виктор.

Сама же учительница, которая изображена на арт-объекте, против его ликвидации. «Я не за себя, что я там изображена. Я только за то, что это же для города, это история, это память. Авдеевку все знают на планете, потому что здесь такие были бои, что просто не было ничего – ни света, ни воды, ни отопления. И люди выдержали эту войну», – поясняет Марина Марченко.

Напомним, что 9-этажный жилой дом №20 по улице Молодежная (местные жители называют его «разукрашкой» из-за панелей, окрашенных разными цветами) расположен в нескольких километрах от линии боевых действий, находится ближе всех к Донецкому аэропорту. Здание сильно пострадало в результате боевых действий.

В октябре 2016 года на стене дома, обращенной к Донецку, австралийский художник Гвидо Ван Хелтен создал уже ставший культовым мурал – портрет местной учительницы украинского языка и литературы Марины Марченко.

Со временем произведение уличного искусства начало осыпаться. Весной 2019 года началось восстановление дома, во второй очереди ремонта мурал будет закрыт утеплительными материалами. Власти города предлагают завершить работы и воссоздать мурал уже на отремонтированном здании.