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Мариуполь, Константиновка, Славянск: На Донетчине за сутки – плюс 10 зараженных COVID-19 (Карта)

05.06.20 23:53
Медики лаборатории в Славянске / Фото Департамента здравоохранения ДонОГА
Медики лаборатории в Славянске / Фото Департамента здравоохранения ДонОГА

За сегодня, 5 июня, в Донецкой области подтверждены 10 новых случая COVID-19. По 2 заразившихся в Мариуполе и Константиновке, а также 6 – в Славянске. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В Мариуполе и Константиновке – женщины: 60 лет (медработница), 25, 69 и 84 лет.

В Славянске – 4 мужчины (39, 48, 53, 67) и 2 женщины (21 и 44 лет). «Все – из круга контактных лиц, у которых коронавирус был обнаружен ранее», – уточнил губернатор.

За сутки в регионе подтверждено выздоровление двух человек.

Таким образом, с началом карантина на Донетчине зафиксировано 205 случаев COVID-19, из них:

  • 5 человек скончались;
  • 114 – выздоровели;
  • 86 – проходят лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 июня в Украине коронавирусом заболели 25 964 человек (11 372 пациента выздоровели, 762 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 195 случаев заболевания (112 человек выздоровели, летальных случаев – 5), Луганской области – 51 случай СOVID-19 (43 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 642 случая заболевания коронавирусом (выздоровели – 159 человек, летальных случаев – 24). В «ЛНР» – 429 заразившихся (выздоровел 341 человек, летальных случаев – 9).

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