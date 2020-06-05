Россия вмешивается в выборы в Америке на протяжении нескольких лет, – экс-советник президента США

Россия проводит в демократических странах спецоперации с целью ослабить их демократические институты и усилить собственное влияние. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума заявила советник президента США по вопросам Евразии в 2013-2017 годах и бывший замминистра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Селест Воллендер.

Она отметила, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году через социальные сети, проводила как открытые, так и тайные операции, похищала электронную переписку, вбрасывала компромат на нежелательных ей кандидатов.

«Все это проявлялось во многих измерениях и включало много элементов. Россия играла на существующих проблемах и противоречиях американской внутренней политики. Россия не создает политический плюрализм в США. Она эксплуатирует его в свою пользу, радикализирует его и направляет в экстремальные проявления», – подчеркнула экс-советник президента США.

Эксперты и данные разведки подтверждают, что российские спецоперации такого рода продолжаются. «Они делали это в 2018 году во время наших выборов, правда, менее эффективно. Но они уже проводят и готовят дальнейшие операции на 2020-й», – сказала Воллендер.

«Российские агенты умело приспосабливаются к новым реалиям, учатся, адаптируются, но они и в дальнейшем эксплуатируют, обостряют и максимально провоцируют любую возможность усилить негативные настроения в отношении Украины и США», – добавила она.

Экс-советник президента США также подчеркнула, что для того, чтобы подорвать такие операции и их эффективность, нужно их освещать и поощрять граждан «быть бдительными, не позволять обмануть себя, не позволять манипулировать собой, проверять информацию, противостоять попыткам настроить их против того, что на самом деле является здоровым плюрализмом в обеих наших странах».

В свою очередь посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст отметил, что вопрос Украины в конце прошлого года грозил расколоть американское общество. Однако, это не помешало увеличить военную помощь Украине и ввести санкции против «Северного потока-2».

«Даже в самые худшие времена двухпартийная поддержка американских интересов в Украине была действенной», – сказал он.

«Сегодня угроза не такая, какой она была, скажем, полгода назад. Но она все еще остается реальной, поскольку приближаются президентские выборы [в США] и бывший вице-президент Байден, вероятно, будет кандидатом от Демократической партии. Поэтому у заинтересованных лицах есть мотив для дальнейшего раздувания фальшивого нарратива относительно его действий в Украине», – считает Хербст.

По его мнению, такие попытки будут продолжаться, и это опасно. «Но я думаю, их удастся сдержать, поскольку есть понимание того, что источник пророссийский, а в некоторых случаях просто русский», – сказал экс-посол.

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.