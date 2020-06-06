Яценюк: Место России – в Гааге, а не на встрече «Большой семерки» (Видео)

Удивительно и недопустимо, чтобы Россия сидела за столом «Большой семерки». Россия должна сидеть в Гааге, а не на встрече G7. Об этом в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что совершенно ясно, что Россия нарушает международный порядок. «Вполне понятно, что Россия незаконно аннексировала Крым и отправила своих марионеток в Донецк и Луганск. Без сомнения, именно российские наемники сбили MH-17. Нет сомнения, что российские спецагенты пытались убить граждан Великобритании на территории Соединенного Королевства в Солсбери. Это очень длинная история – как открытых, так и тайных операций России против Запада и против Украины», – сказал он.

«Совершенно ясно, кто вмешивался в выборы в США, – Российская Федерация. Совершенно ясно, кто вмешивался в Брекзит, референдум в Нидерландах, выборы в Германии, французские выборы – это Российская Федерация», – добавил он.

Политик отметил, что идея России – чтобы те, кто поддерживают Украину в США, молчали: «Зато Россия хочет, чтобы те, кто "покупаются" на ложь об Украине или вмешательстве Украины в выборы в США, говорили в полный голос».

Частью российского сценария Яценюк назвал попытки обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей, то есть переложить вину на Украину, обвинить пострадавшую сторону, а не агрессора.

По его словам, сейчас – время серьезных вызовов для американо-украинских двусторонних отношений: «Чем сильнее мы, тем сильнее вы. И наоборот. Это беспроигрышная ситуация для наших стран».

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.