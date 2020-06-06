НВФ продолжают препятствовать работе ОБСЕ на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 5 июня.

«C 30 мая по 5 июня члены вооруженных формирований вновь не пропустили патрули Миссии в неподконтрольные правительству районы при попытках проезда/перехода по официальным дорожными коридорами: 6 раз в Донецкой области и 4 раза в Луганской области. Кроме того, патрули СММ не пропустили при попытках проезда/перехода в подконтрольные правительству районы: 1 раз в Донецкой области и 3 раза в Луганской области», – говорится в отчете.

30 и 31 мая, а также 1, 2, 3, 4 и 5 июня на блокпосте южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены НВФ не пропустили патрули Миссии в неподконтрольные украинскому правительству районы в 4 случаях, а еще в 3 случаях – в подконтрольные правительству районы, каждый раз сославшись на то, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

31 мая и 4 июня на блокпосте, расположенном в 600 м к западу от неподконтрольного украинским властям Верхнешироковского (до переименования – Октябрь, Донецкая обл.), члены НВФ не пропустили патрули СММ в неподконтрольные правительству районы, объяснив это на карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

1 и 3 июня на блокпосте вблизи неподконтрольной Горловки (Донецкая обл.) члены НВФ не пропустили патрули Миссии в неподконтрольные правительству районы, в обоих случаях мотивировав это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

2 июня на блокпосте возле неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) члены НВФ не пропустили патруль Миссии в подконтрольные правительству районы в одному случае, а в другом случае вновь не пропустили наблюдателей в неподконтрольные правительству районы, в обоих случаях сославшись на карантинные ограничения в связи с COVID-19.

5 июня на блокпосте неподалеку от неподконтрольной украинским властям Александровки (Донецкая обл.) члены НВФ не пропустили патруль Миссии в неподконтрольные правительству районы, объяснив это карантинными ограничениями в связи с COVID-19. Кроме того, 30 мая патруль Миссии не смог проехать в неподконтрольные правительству районы из-за наличия на блокпосте металлической арматуры и кучи покрышек.

«Миссия начала сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в направлении неподконтрольных правительству районов на блокпостах вооруженных формирований в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта. Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отметили в СММ ОБСЕ.