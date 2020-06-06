COVID-19: За сутки в Украине заболели 550 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 550 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 550 человек. Из них 44 ребенка и 53 медицинских работника. Были госпитализированы 142 человека. Зафиксированы 15 летальных случаев. При этом выздоровели 440 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 26514 человек. Из них 1903 ребенка и 5016 медработников. При этом в целом выздоровели 11812 человек. Летальных случаев 777», – сказал министр.

Максим Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Черновицкой (66), Львовской (65), Ровенской (52) областях, а также г. Киев (83).

По данным Минздрава по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 203 случая COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 205), в Луганской – 52.