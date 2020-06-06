В ОБСЕ рассказали об обстрелах беспилотников Миссии

В направлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ малого радиуса действия у Петровского и Попасной (Донецкая обл.) велся огонь из стрелкового оружия. Один из БПЛА был поврежден. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 6 июня.

Согласно отчету, управляя полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия в районах вблизи неподконтрольного украинским властям Петровского, патруль Миссии слышал 10 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно в 4 км к востоку. По оценке ОБСЕ, выстрелы были сделаны в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 4 км к востоку. Наблюдатели вернули беспилотник и покинули этот район.

«В тот же день, управляя полетом БПЛА малого радиуса действия в районах у Попасной, патруль СММ слышал примерно 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 1-1,2 км к югу (по оценке, в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 1,6 км к югу). Сразу после этого команда СММ потеряла контроль над БПЛА, который позже, по сообщениям, был обнаружен Вооруженными силами Украины и возвращен Миссии. СММ зафиксировала, что в корпусе БПЛА была одна дыра от пули, которая, по оценке, образовалась от огня из стрелкового оружия», – говорится в отчете.