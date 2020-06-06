Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

неподалеку Авдеевки НВФ вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя и Опытного НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Старогнатовки противник дважды обстрелял украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

опорные пункты у Широкино – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника украинские военные оперативно применили штатное вооружение, после чего НВФ прекратили свою активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Пиденного НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у хутора Вольный и Новоалександровки НВФ применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

«Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта», – отметили в пресс-центре.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли. Потерь среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В «ДНР» заявили, что «украинские военные в минувшие единожды применили стрелковое оружие по селу Яковлевка на западной окраине Донецка. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за указанный период не зафиксировано».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.