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Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта

06.06.20 11:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • неподалеку Авдеевки НВФ вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Павлополя и Опытного НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Старогнатовки противник дважды обстрелял украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • опорные пункты у Широкино – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника украинские военные оперативно применили штатное вооружение, после чего НВФ прекратили свою активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Пиденного НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у хутора Вольный и Новоалександровки НВФ применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

«Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта», – отметили в пресс-центре.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли. Потерь среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В «ДНР» заявили, что «украинские военные в минувшие единожды применили стрелковое оружие по селу Яковлевка на западной окраине Донецка. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за указанный период не зафиксировано».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

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