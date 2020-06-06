Происходит «толкание» процесса вперед: Кулеба о ситуации на Донбассе

Сейчас для разрешения ситуации на Донбассе происходит не имитация деятельности, а «толкание» процесса со стороны Украины вперед. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в студии социально-политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», пишет «Сегодня».

«Если внимательно проследить последние инициативы, Украина очень нацелена на результат. Это не значит, что результат придет сразу. Но Украине удалось возобновить Нормандский формат на уровне министров иностранных дел, два года они не разговаривали в формате четырех министров. Мы это сделали впервые. Сейчас готовится второй разговор», – отметил он.

По словам Кулебы, второй шаг – это повышение уровня украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Это очень конкретная вещь, которая существенно влияет на то, как мы можем представлять свою позицию и потом реализовывать свои решения. Сейчас мы сосредоточены, и это была одна из основных тем в Берлине, каким образом мотивировать Россию. Не имитировать активность, а приобщиться к этому процессу, есть такой прекрасный принцип в дипломатии – принцип взаимности, – и взаимно работать над разрешением конфликта», – резюмировал он.