В ВСУ коронавирусом болеют 135 человек

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня, 6 июня, в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 135 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что за время пандемии выздоровели 142 человека, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 626 человек. У 22 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

За минувшие сутки в армии зарегистрированы 4 новых случая COVID-19.

«Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий, Киевская клиническая больница – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. 2 человека (Львовская область – 1 военнослужащий, Ровенская область – 1 работник ВС Украины) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – рассказали военные медики.