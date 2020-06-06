В Раде рассказали, кто может быть причастен к энергетическому кризису (Видео)

Арестовать и конфисковать все имущество. Парламентарии хотят наказать виновных в украинском энергокризисе. Об этом сообщает «34 канал».

Депутаты требуют создать следственную комиссию, которая докажет: к коррупции причастны должностные лица высокого уровня и они умышленно вредят государству. В частности, речь и об импорте электроэнергии из России. Продавала нам киловатты компания, в отношении которой действуют международные санкции. Имен всех, кого подозревают инициаторы создания следственной комиссии, пока не называют.

«Есть достоверные данные, которые будем вкладывать в основу работы комиссии касаемо председателя комитета по энергетике этой Верховной Рады, в отношении должностных лиц Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, которые коррупционными, мотивированными точно извне антиукраинскими решениями и привели к катастрофе в украинской энергетической отрасли», – говорит народный депутат Украины, фракция партии ВО «Батькивщина», Валентин Наливайченко.

«На протяжении многих месяцев блоки тепловых электростанций и теплоцентралей, а также угольные шахты находятся на простое. Это приводит к тому, что местные, центральные бюджеты недополучают средства в бюджет, растет социальная напряженность», – комментирует народный депутат Украины, фракция партии ВО «Батькивщина» Михаил Волынец.