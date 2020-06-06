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СБУ задокументировала попытку вербовки НВФ «ЛНР» бывшего сотрудника украинской милиции

06.06.20 12:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задокументировала попытки представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» завербовать бывшего сотрудника украинской милиции для получения сведений оборонного значения. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Контрразведчики спецслужбы установили, что работник МВД, житель Луганщины, после выезда на подконтрольную украинским властям территорию уволился из органов внутренних дел, но по семейно-бытовым делам продолжил посещать временно неподконтрольную территорию.

«В 2017 году во время пребывания на оккупированной Луганщине бывшего милиционера задержали участники российско-террористической группировки. Они искусственно обвинили его в корректировке огня сил АТО, сотрудничестве с СБУ и передали в так называемое "министерство государственной безопасности ЛНР". Во время незаконного удержания мужчину систематического избивали и пытали электрическим током. Через пытки террористы принудили его к сотрудничеству для получения информации об украинских войсках и отработали способы связи», – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что по возвращении на контролируемую украинскими властями территорию представители «МГБ ЛНР» неоднократно пытались наладить с ним связь для получения информации. Бывший милиционер от дальнейших контактов с представителями НВФ уклонялся и не выполнял поставленных ими задач.

«В ходе общения с военными контрразведчиками СБУ гражданин откровенно сообщил об обстоятельствах своего незаконного удержания и контактах с представителями террористической организации "ЛНР". Сейчас решается вопрос о его освобождении от уголовной ответственности», – проинформировали в СБУ.

В ведомстве также отметили, что ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Человек освобождается от уголовной ответственности при условии, если он добровольно уведомил правоохранительный орган о соответствующей противоправной деятельности.

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