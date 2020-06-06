Переговоры по Донбассу: Кулеба назвал главную «красную линию»

Украина никогда не будет вести переговоры с «Л-ДНР». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в студии социально-политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», пишет «Сегодня».

«Одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей – мы не войдем в прямой диалог с так называемыми "ДНР/ЛНР"», – сказал Кулеба.

По словам министры, переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем и это ключевая «красная линия», которая стоит в основе защиты наших национальных интересов.