На Луганщине подтвержден еще один случай COVID-19

В Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19. За все время исследований в области это заболевание лабораторно подтверждено у 52 человек. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В пресс-службе также отметили, что выздоровели 43 человека, лечатся – 9 (3 – в стационаре КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 6 – амбулаторно).

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 1,54%», – также сообщили в облгосадминистрации.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 550 человек.