В «ДНР» за сутки зафиксировали 30 случаев COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 30 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным исследованиям 5 июня, выявлено 30 новых случаев COVID-19. По состоянию на 09:30 6 июня всего 672 зарегистрированных и подтвержденных случая COVID-19», – говорится в сообщении.

Сообщается, что среди заразившихся – 9 медработников и 1 ребенок, прибывший с территории РФ. Утверждается, что с отрицательными результатами тестирования в прошедшие сутки выписаны 8 человек, 1 пациент скончался. Всего в «республике» от COVID-19 умерли 25 человек, выписаны – 167.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Украины по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксированы 203 случая COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 205), Луганской – 52. Всего за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 550 человек.