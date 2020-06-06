В «ЛНР» вновь бастуют горняки

В пятницу, 5 июня, горняки 2-й и 3-й смены шахты «Комсомольская», расположенной в неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) отказались выезжать на поверхность, протестуя против невыплаты зарплаты. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

По данным правозащитников, в протесте принимают участие 63 шахтера.

«Согласно обещаниям так называемого "министерства топлива и энергетики ЛНР", до 01.06.2020, горнякам г. Антрацит должны были вернуть долги по заработной плате за февраль (15%), март и апрель. Но обещание выполнено не было. 5.06.2020 горняки второй и третьей смены, отказались выезжать на поверхность выражая таким образом протест против нарушения их трудовых прав. По информации наших источников, в протесте принимают участие 63 шахтера», – говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «Луганский инсайд», под землей находятся 128 человек. Вечером в пятницу, 5 июня, им было перечислено 46% от мартовской зарплаты. Также сообщается, что руководитель предприятия «Востокуголь», куда входит шахта «Комсомольская», Владимир Шатохин намерен уволить горняков по статье, предварительно выплатив долги за март-апрель.