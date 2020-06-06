Россия использует Донбасс как колонизатор, – Резников

Российская Федерация использует Донбасс как колонизатор, т. е. они истощают, забирают то, что им нужно, не думая о будущем людей. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в студии социально-политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», пишет «Сегодня».

«На самом деле, как бы это не звучало странно, это хороший залог того, что они завершат свою вредительскую попытку и мы заберем и этих людей, и восстановим свои территории», – отметил он.