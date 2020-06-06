В «ЛНР» заявили об отсутствии новых случаев COVID-19

В «ЛНР» утверждают, что за минувшие сутки не зарегистрировали новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает «минздрав ЛНР».

«В ЛНР, согласно проведенным исследованиям, 5 июня не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19. Выписаны с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 16 человек», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего на территории «республики» подтверждены 429 случаев COVID-19, выписаны 357 человек, зарегистрированы 9 летальных случаев.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Украины по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксированы 203 случая COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 205), Луганской – 52. Всего за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 550 человек.

В «ДНР» за сутки зафиксировали 30 случаев COVID-19.