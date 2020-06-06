RU
Все новости

На Луганщине три человека на лодке пересекли линию разграничения

06.06.20 16:31
Госпогранслужба Украины
Госпогранслужба Украины

В пятницу, 5 июня, пограничники Луганского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили трех человек, которые попали на подконтрольную украинским властям территорию Украины, переправившись через р. Северский Донец. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Недалеко Трехизбенки, правоохранители остановили трех граждан, жителей временно оккупированной Луганщины. Двое мужчин и одна женщина с помощью маломерного плавсредства пересекли линию разграничения, которая в этой местности проходит по реке Северский Донец. Граждане сообщили, что следовали на контролируемую территорию для решения социально-бытовых вопросов. Правоохранители привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"», – говорится в сообщении.

Кроме того, для недопущения распространения COVID-19 людей передали сотрудникам полиции для принятия решения об обсервации.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк