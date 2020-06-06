Эксперт назвал необходимое условие для мира на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина» заявил, что наша страна не пойдет на прямые переговоры с «Л-ДНР», а будет вести диалог только с Кремлем. Конфликтолог-международник Григорий Перепелица высказал мнение, что в нынешней ситуации договариваться не с кем. Об этом эксперт сказал в эфире канала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Нормандский и Минский форматы не дадут прогресса, потому что эти процессы – формат урегулирования внутреннего конфликта. Мир наступает не в результате остановки стрельбы, а в результате подписания международного договора о мире, и пока его не будет – мира не будет. Однако неизвестно, с кем его подписывать – мы на международном уровне не признали Россию страной-агрессором и воюющей стороной, они просто посредники при конфликте», – сказал эксперт.

По мнению Перепелицы, Россия ведет себя логично для воюющей стороны, тогда как Украина – нелогично.

Вместе с тем эксперт считает, что переговоры в Германии с участием министра иностранных дел – свидетельство поддержки Украины со стороны Германии.

«Украина получила заверения и подтверждение в солидарности. Германия кровно заинтересована в стабилизации ситуации на Донбассе, конфликт вредит возобновлению тесных партнерских отношений с Россией. Немецкие стратегические интересы связаны с Россией, а не Украиной, это очевидно. Пока существует конфликт, они не могут возобновить полноформатное партнерство. Германия будет нас поддерживать, так как это может дать возможность снять санкции с России и облегчить бизнес-отношения», – сказал Перепелица.