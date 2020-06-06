Глава Минздрава прокомментировал увеличение количества случаев COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в последние дни – результат легкомысленного отношения украинцев к рекомендациям Минздрава. Такое мнение сегодня, 6 июня, выразил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

«Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение – наше общество достаточно легкомысленно отнеслись к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мероприятий восприняло, как полную их отмену. Я хочу подчеркнуть: власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса. Однако карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 так же велика, как и раньше», – написал Степанов.

«Мы видим печальную статистику увеличения случаев заболевания и в других странах. Уровень передачи вируса в Германии в последние дни снова превышает критическое значение. В Китае, откуда началась эпидемия, готовятся к новой вспышке. Еще одной страной, власти которой объявили о начале второй волны, стала Южная Корея. Бразилия и Индия также ставят новые антирекорды», – сообщил министр.

В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение граждан к своей безопасности тревожат.

«Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения. Я обращаюсь к каждому гражданину Украины и настойчиво прошу соблюдать все противоэпидемические правила. С ними можно ознакомиться на официальных ресурсах Минздрава», – отметил Степанов.

Министр также призвал пользоваться масками, антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

«Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь тех людей, кто находится с вами рядом», – призвал Максим Степанов.