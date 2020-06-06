«Шахтер» обыгрывает «Десну»

В 25-м туре чемпионата Украины «Шахтер» принимал «Десну». Возобновление УПЛ обе команды отметили победами: «горняки» неделю назад обыграли «Динамо» и увеличили отрыв от преследователей до 16 баллов, а черниговцы в минувшем туре были сильнее «Колоса» и вернулись в борьбу за серебряные медали, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В стартовом составе «оранжево-черных» отметим появление голкипера Анатолия Трубина, полузащитника Маркоса Антонио и нападающего Фернандо.

Не успели соперники войти в игру, как «Шахтер» провел пару опасных атак и открыл счет. Сначала Паст выручил после удара Фернандо, но спустя минуту бразилец исправился: Кривцов подключил на фланге Додо, тот прострелил в штрафную, а Фернандо в касание уложил мяч точно в нижний угол – 1:0. «Горняки» и дальше продолжили давление, много контролируя мяч на чужой половине, черниговцы отвечали контратаками. В одной из них Тотовицкий выкатывал мяч в центр штрафной под удар Филиппову, но ситуацию спас Тарас Степаненко, в подкате опередивший форварда. В середине тайма из-за жары командам дали паузу на водопой, а сразу после «оранжево-черные» заработали пенальти. Мостовой сыграл рукой в своей штрафной, исполнять одиннадцатиметровый взялся Марлос, однако Паст угадал и отразил удар. Впрочем, хавбек «оранжево-черных» грустил недолго и уже в следующей атаке забил: Алан Патрик отдал в штрафную, где Марлос разобрался с оппонентами и покатил мяч низом в самый угол – 2:0. Не ушли на перерыв без забитого мяча и футболисты «Десны» – на 32-й минуте мяч попал в руку Матвиенко, и Фаворов с пенальти был точен. Концовка тайма осталась за подопечными Луиша Каштру, но ни Тайсон, ни Алан Патрик, ни Фернандо свои моменты не реализовали.

Едва стартовала вторая половина, как «оранжево-черные» вернули себе комфортное преимущество в два мяча. Фернандо ударом завершал контратаку, Паст парировал, но первым на добивании был Марлос – 3:1. «Десне» вновь пришлось перестраиваться тактически, но найти моменты у ворот Трубина не удавалось. На темпе игры сказывалась и усталость, а потому наставники освежали команды заменами, и у «Шахтера» на поле появились Коноплянка, Пихаленок, Тете, Соломон и Мораес. В заключительные десять минут резко активизировались гости: Гитченко бил головой с нескольких метров, но мяч попал в штангу, а на 88-й минуте Будковский перехватил пас назад, переиграл вратаря и сократил разницу в счете до минимума. Уже в компенсированное время Соломон мог снимать все вопросы, но с 8 метров не попал в ближний угол, а Фаворову представился шанс принести своей команде ничью, однако из выгодной позиции также пробил мимо.

3:2 – «Шахтер» в зрелищном поединке одержал верх над «Десной» и продолжает путь к досрочному чемпионству. Героем матча вновь становится Марлос, оформивший второй дубль за неделю.

Следующий матч «горняки» проведут 14 июня в 17:00 с «Колосом» на выезде.

«Шахтер» (Донецк) – «Десна» (Чернигов) – 3:2 (2:1)

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей

Голы: 1:0 Фернандо (4), 2:0 Марлос (25), 2:1 Фаворов (32 с пен.), 3:1 Марлос (51), 3:2 Будковский (88)

Нереализованный пенальти: Марлос (24, вратарь)