В ГБР рассказали об уголовных производствах по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует около 5 тыс. уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток. Об этом во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в Офисе генерального прокурора сообщил и.о. директора ГБР Александр Соколов, пишет «Интерфакс-Украина».

«В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в том числе касающихся жестокого обращения и пыток. Указанную категорию преступлений расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований», – отметил Соколов.

Отмечается, что по итогам совещания руководители правоохранительных органов согласовали ряд совместных действий, направленных на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие преступлений этой категории.