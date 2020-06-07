Грозит до 12 лет: Освобожденный по обмену из «ДНР» арестован в Киеве

Освобожденный из «ДНР» в результате «пасхального обмена» Александр Садовский снова арестован, но уже в Киеве. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за мошенничество и взлом компьютерных сетей, передают «Ґрати».

16 апреля 2020 года состоялся обмен удерживаемыми лицами, а 30 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал Садовского и отправил в СИЗО.

Мужчину обвиняют в организованном групповом (ч. 3 ст. 28 Уголовного кодекса) мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК), несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 и 2 ст. 361).

Причем уголовное производство открыли 14 марта 2018 года, когда Садовский находился в заключении в «ДНР».

По данным «Медийной инициативы за права человека» (группа, которая собирает и проверяет данные о задержанных на неподконтрольных территориях), Садовский работал охранником пунктов обмена валют в Донецке. Один из них 22 апреля 2014 года ограбили, при этом погибла женщина-оператор. Расследование начали, когда Донецк был еще под контролем Украины – Садовского подозревали в убийстве, – но судили уже после того, как часть Донецкой области перешла под контроль «ДНР». В итоге, «суд ДНР» приговорил его к пожизненному заключению. Родственники Садовского пытались внести его фамилию в списки на обмен с 2018 года. В тюрьме «ДНР» он находился 6 лет – с конца мая 2014 года, и перед обменом был помилован.

Адвокат Садовского, Владимир Лысенко, сообщил, что у него нет информации по делу об убийстве, а нынешние обвинения не относятся к событиям 2014 года. При этом он, сославшись на адвокатскую тайну, не стал комментировать текущее дело.

В марте 2018 года Садовского объявили в розыск, а в день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание. После обмена он находился на обсервации в связи с карантинными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, а в 3 часа утра 30 апреля Садовского задержали.

Следователь и прокурор просили суд арестовать Садовского, указывая на то, что он может попытаться скрыться от следствия, незаконно влиять на свидетелей и других подозреваемых, и в целом помешать расследованию.

Защитник Садовского выступил против ходатайства прокуратуры и попросил судью назначить его подзащитному домашний арест. Адвокат Лысенко отметил, что Садовский признал свою вину полностью, намерен сотрудничать и помогать в досудебном расследовании. Риски, по его мнению, необоснованны, так как Садовский не скрывался, выразил желание вернутся на подконтрольную территорию Украины, где у него есть постоянное место жительства.

Сам Садовский также выступил против ходатайства прокуратуры. Он пояснил, что свою вину в содеянном не отрицает, но не соглашается с квалификацией преступления – он не считает, что создал преступную группу. Он также утверждал, что не будет скрываться, готов понести наказание и сотрудничать со следствием. Подозреваемый также сообщил суду, что у него больная мать, которая требует его помощи.

Заслушав стороны, следственная судья Антонюк Марина пришла к выводу, что подозрение обосновано, а риски того, что подозреваемый может скрыться или мешать следствию, существуют. Садовскому инкриминируют совершение тяжелого преступления, которое предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, в деле – 29 эпизодов преступной деятельности и 26 потерпевших. Сумма причиненного ущерба составляет более 290 тыс. грн.

Судья указала на то, что у Садовского нет постоянного места жительства и источника дохода, нет устойчивых социальных связей. По месту регистрации, отметила судья, Садовский не проживает длительное время, а несовершеннолетняя дочь и пожилая мать не уменьшают существующих рисков для дела.

Суд постановил арестовать Садовского до 16 июня с возможностью выйти под залог в 420 тыс. 200 грн.

Адвокат Лысенко сообщил, что его подзащитный останется в СИЗО, так как у него нет необходимой суммы, чтобы оплатить сумму залога.