В «ЛНР» на карантин закрыли Ровеньки и Антрацитовский район

В связи с подозрением на вспышку СOVID-19 в «ЛНР» закрыли на карантин Антрацитовский район и город Ровеньки.

Сегодня, 8 июня, в больницы Луганска поступили жители указанного региона с клиническими проявлениями коронавируса. Сейчас проводятся мероприятия по подтверждению данного диагноза. «Однако у данных граждан – большое количество контактных лиц, которые также подлежат обследованию и, в случае выявления положительных результатов, дальнейшей изоляции», – цитируют «главного санитарного врача ЛНР» Дмитрия Докашенко местные интернет-ресурсы.

Докашенко отметил, что ограничительные меры в Антрацитовском районе и Ровеньках «будут касаться преимущественно движения городского, пригородного и междугороднего транспорта».

Работа магазинов и рынков (как продовольственных, так и промышленных) разрешена.

«Также на данных территориях необходимо соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий, таких как максимальное пребывание дома, в режиме самоизоляции, ношение масок и соблюдение мер личной гигиены и обработки рук», – добавил он.

Напомним, что по последним озвученным в «ЛНР» данным (на 5 июня), в «республике» зарегистрировано 429 случаев COVID-19, выздоровели 357 человек, 9 пациентов скончались.