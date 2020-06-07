Обсервации, скорее всего, не будет: В Минреинтеграции обсудили правила пересечения КПВВ

Минреинтеграции рассматривает вариант отмены 14-дневной обсервации для людей, которые после открытия КПВВ будут прибывать из «Л-ДНР» на подконтрольную территорию сроком на один день для получения социальных и административных услуг. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в ходе пресс-конференции на тему «Запуск работы пунктов пропуска с оккупированными территориями после карантина».

Она уточнила, что 4 июня в Минреинтеграции состоялось совещание под руководством Алексей Резникова по организации открытия КПВВ.

«Один из вариантов, который рассматривался, – что люди, которые будут пересекать КПВВ на один день с целью получения административных услуг или социального обеспечения, не будут проходить обсервацию. Конечно, каждый человек при пересечении КПВВ пройдет специальный осмотр на момент признаков вирусных заболеваний, ОРВИ. И если не будет таких признаков, то это будет презумпцией того, что человек здоров. Это первый вариант, который проговаривался», – сказала Голованчук.

«Но если бы ему пришлось задержаться на второй день, тогда бы начинала применяться иная норма», – добавила замминистра.

За отмену обсервации высказывались и представители облгосадминистраций Донецкой и Луганской областей. Они отмечали, что регионы технически не смогут обеспечить обсервацией тот поток людей, который пойдет с открытием КПВВ.

Второй вариант, который проговаривался на заседании, – не обсервация, а 14-дневная самоизоляция. Этот вариант рассматривался для людей, у которых на подконтрольной территории есть свое жилье или проживают родственники и цель их поездки, прежде всего, посещение своих родных, проведывание жилья. «И тогда они могут перейти на добровольную двухнедельную самоизоляцию. И это позволит снизить нагрузку на КПВВ», – отметила чиновница.

«Был также третий и четвертый варианты. Но там были как очевидные свои плюсы, так и минусы», – сказала Голованчук, не вдаваясь в подробности.

Что касается методов «коронавирусной» безопасности, то к КПВВ решили применять те же принципы, как и к супермаркетам. «И там, и там большая концентрация людей. И методы безопасности должны быть примерно одинаковыми. Конечно, будут маски, перчатки и максимальная дистанция между участниками очереди. Это самые простые методы, которых мы должны придерживаться, и они реалистичны», – заключила замминистра.

Как сообщалось ранее, правозащитники отмечали, что отмена 14-дневной обсервации при пересечении КПВВ снизит нагрузку на систему и причинит меньше вреда самим пересекающим.

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