Коронавирус: В «ДНР» – плюс 23, на Донетчине – плюс 26 (Карта)

На подконтрольной украинской власти части Донецкой области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 26 человек. Также в Покровске скончался 60-мужчина. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Департамент охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.
Новые случаи заражения:
- Славянск – 10 (84-летняя женщина, 15-летний парень и семь мужчин – 41, 42, 43, 46, 49, 61, 74 лет);
- Краматорск – 5 (65-летний мужчина, двое – 48-летние, а также женщины 37 и 28 лет);
- Лиманская ОТГ – 2 (45-летняя женщина и 22-летний мужчина);
- Мариуполь – 1 (инфицирована 80-летняя женщина);
- Николаевка – 1 (46-летний мужчина);
- Мирноград– 1 (57-летняя женщина);
- Шаховская ОТГ – 1 (75-летняя женщина);
- Дружковка – 1 (79-летняя женщина);
- Бахмут – 1 (77-летний мужчина);
- Покровский район – 1 (48-летний мужчина);
- Волновахский район – 1 (83-летняя женщина);
- Марьинский район – 1 (4-летний мальчик).
Всего с начала пандемии в области зафиксирован 231 случай СOVID-19, из них 9 – у детей:
- Мариуполь – 109;
- Славянск – 52;
- Краматорск – 12;
- Бахмут – 11;
- Мангушский район – 7;
- Константиновка – 7;
- Никольский район – 4;
- Славянский район (с городом Николаевка) – 4;
- Дружковка – 3;
- Покровск – 3;
- Волновахский район – 3;
- Марьинский район – 3;
- Лиман – 2;
- Покровский район – 2;
- Белозерское – 1;
- Мирноград – 1;
- Константиновский район – 1;
- Торецк – 1;
- Светлодарск – 1;
- Святогорск – 1;
- Великоновоселковский район – 1;
- Добропольский район – 1;
- Мирноград – 1;
Летальные случаи:
- Дружковка – 1;
- Мариуполь – 1;
- Светлодарск – 1;
- Бахмут – 1;
- Славянск – 1.
Количество вылечившихся всего – 115, в том числе за прошедшие сутки – 2 (оба в Мариуполе).
В «ДНР» за прошедшие сутки выявлено 23 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает «минздрав ДНР».
Всего по состоянию на 10:00 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 695, из них
- выздоровели – 167 человек,
- летальных случаев – 27.