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Коронавирус: В «ДНР» – плюс 23, на Донетчине – плюс 26 (Карта)

07.06.20 10:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На подконтрольной украинской власти части Донецкой области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 26 человек. Также в Покровске скончался 60-мужчина. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Департамент охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

Новые случаи заражения:

  • Славянск – 10 (84-летняя женщина, 15-летний парень и семь мужчин – 41, 42, 43, 46, 49, 61, 74 лет);
  • Краматорск – 5 (65-летний мужчина, двое – 48-летние, а также женщины 37 и 28 лет);
  • Лиманская ОТГ – 2 (45-летняя женщина и 22-летний мужчина);
  • Мариуполь – 1 (инфицирована 80-летняя женщина);
  • Николаевка – 1 (46-летний мужчина);
  • Мирноград– 1 (57-летняя женщина);
  • Шаховская ОТГ – 1 (75-летняя женщина);
  • Дружковка – 1 (79-летняя женщина);
  • Бахмут – 1 (77-летний мужчина);
  • Покровский район – 1 (48-летний мужчина);
  • Волновахский район – 1 (83-летняя женщина);
  • Марьинский район – 1 (4-летний мальчик).

Всего с начала пандемии в области зафиксирован 231 случай СOVID-19, из них 9 – у детей:

  • Мариуполь – 109;
  • Славянск – 52;
  • Краматорск – 12;
  • Бахмут – 11;
  • Мангушский район – 7;
  • Константиновка – 7;
  • Никольский район – 4;
  • Славянский район (с городом Николаевка) – 4;
  • Дружковка – 3;
  • Покровск – 3;
  • Волновахский район – 3;
  • Марьинский район – 3;
  • Лиман – 2;
  • Покровский район – 2;
  • Белозерское – 1;
  • Мирноград – 1;
  • Константиновский район – 1;
  • Торецк – 1;
  • Светлодарск – 1;
  • Святогорск – 1;
  • Великоновоселковский район – 1;
  • Добропольский район – 1;
  • Мирноград – 1;

Летальные случаи:

  • Дружковка – 1;
  • Мариуполь – 1;
  • Светлодарск – 1;
  • Бахмут – 1;
  • Славянск – 1.

Количество вылечившихся всего – 115, в том числе за прошедшие сутки – 2 (оба в Мариуполе).

В «ДНР» за прошедшие сутки выявлено 23 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает «минздрав ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 695, из них

  • выздоровели – 167 человек,
  • летальных случаев – 27.

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