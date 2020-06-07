Коронавирус: В «ДНР» – плюс 23, на Донетчине – плюс 26 (Карта)

На подконтрольной украинской власти части Донецкой области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 26 человек. Также в Покровске скончался 60-мужчина. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Департамент охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

Новые случаи заражения:

Славянск – 10 (84-летняя женщина, 15-летний парень и семь мужчин – 41, 42, 43, 46, 49, 61, 74 лет);

Краматорск – 5 (65-летний мужчина, двое – 48-летние, а также женщины 37 и 28 лет);

Лиманская ОТГ – 2 (45-летняя женщина и 22-летний мужчина);

Мариуполь – 1 (инфицирована 80-летняя женщина);

Николаевка – 1 (46-летний мужчина);

Мирноград– 1 (57-летняя женщина);

Шаховская ОТГ – 1 (75-летняя женщина);

Дружковка – 1 (79-летняя женщина);

Бахмут – 1 (77-летний мужчина);

Покровский район – 1 (48-летний мужчина);

Волновахский район – 1 (83-летняя женщина);

Марьинский район – 1 (4-летний мальчик).

Всего с начала пандемии в области зафиксирован 231 случай СOVID-19, из них 9 – у детей:

Мариуполь – 109;

Славянск – 52;

Краматорск – 12;

Бахмут – 11;

Мангушский район – 7;

Константиновка – 7;

Никольский район – 4;

Славянский район (с городом Николаевка) – 4;

Дружковка – 3;

Покровск – 3;

Волновахский район – 3;

Марьинский район – 3;

Лиман – 2;

Покровский район – 2;

Белозерское – 1;

Мирноград – 1;

Константиновский район – 1;

Торецк – 1;

Светлодарск – 1;

Святогорск – 1;

Великоновоселковский район – 1;

Добропольский район – 1;

Мирноград – 1;

Летальные случаи:

Дружковка – 1;

Мариуполь – 1;

Светлодарск – 1;

Бахмут – 1;

Славянск – 1.

Количество вылечившихся всего – 115, в том числе за прошедшие сутки – 2 (оба в Мариуполе).

В «ДНР» за прошедшие сутки выявлено 23 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает «минздрав ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 695, из них