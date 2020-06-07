Обвал породы: В «ДНР» погиб горняк, еще двое – травмированы

В «ДНР» на двух шахтах произошли аварии, в результате которых один горняк погиб, есть пострадавшие. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает «МЧС ДНР».

Оба ЧП произошли 6 июня.

Так, в Макеевке на шахте «Холодная балка» (объединение «Макеевуголь») произошло обрушение кровли. В результате чего погиб один горнорабочий (1983 г. р.). Также травмирован шахтер 1976 г. р., он поднят на поверхность и направлен в городскую больницу Макеевки.

Еще один инцидент с травмированием отмечен на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском (после переименования – Крестовка). Здесь из-под завала породы достали горняка 1985 г.р., мужчина направлен в больницу Енакиево.