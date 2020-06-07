Коронавирус: В Украине – 27 тыс. случаев, на Донбассе – 285

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 485 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Всего с начала пандемии по состоянию на 10:00 7 июня в стране подтверждены 26 999 случаев COVID-19, из них:
- 788 – летальных;
- 12 054 пациента выздоровели.
Заболевшие коронавирусом в разрезе регионов:
- Винницкая область – 1136 случаев;
- Волынская область – 1052 случая;
- Днепропетровская область – 971 случай;
- Донецкая область – 231 случай (115 человек выздоровели, летальных случаев – 5);
- Житомирская область – 881 случай;
- Закарпатская область – 1322 случая;
- Запорожская область – 495 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1562 случая;
- Кировоградская область – 553 случая;
- г. Киев – 3418 случаев;
- Киевская область – 1784 случая;
- Львовская область – 2121 случай;
- Луганская область – 54 случая (43 пациента выздоровели, летальных случаев – 0);
- Николаевская область – 309 случаев;
- Одесская область – 996 случаев;
- Полтавская область – 274 случая;
- Ровенская область – 2046 случаев;
- Сумская область – 193 случая;
- Тернопольская область – 1275 случаев;
- Харьковская область – 1251 случая;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 518 случаев;
- Черновицкая область – 3639 случаев;
- Черкасская область – 460 случаев;
- Черниговская область – 279 случаев.