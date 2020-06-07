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Коронавирус: В Украине – 27 тыс. случаев, на Донбассе – 285

07.06.20 11:03

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 485 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии по состоянию на 10:00 7 июня в стране подтверждены 26 999 случаев COVID-19, из них:

  • 788 – летальных;
  • 12 054 пациента выздоровели.

Заболевшие коронавирусом в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 1136 случаев;
  • Волынская область – 1052 случая;
  • Днепропетровская область – 971 случай;
  • Донецкая область231 случай (115 человек выздоровели, летальных случаев – 5);
  • Житомирская область – 881 случай;
  • Закарпатская область – 1322 случая;
  • Запорожская область – 495 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1562 случая;
  • Кировоградская область – 553 случая;
  • г. Киев – 3418 случаев;
  • Киевская область – 1784 случая;
  • Львовская область – 2121 случай;
  • Луганская область – 54 случая (43 пациента выздоровели, летальных случаев – 0);
  • Николаевская область – 309 случаев;
  • Одесская область – 996 случаев;
  • Полтавская область – 274 случая;
  • Ровенская область – 2046 случаев;
  • Сумская область – 193 случая;
  • Тернопольская область – 1275 случаев;
  • Харьковская область – 1251 случая;
  • Херсонская область – 179 случаев;
  • Хмельницкая область – 518 случаев;
  • Черновицкая область – 3639 случаев;
  • Черкасская область – 460 случаев;
  • Черниговская область – 279 случаев.

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