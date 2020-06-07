Коронавирус: В Украине – 27 тыс. случаев, на Донбассе – 285

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 485 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии по состоянию на 10:00 7 июня в стране подтверждены 26 999 случаев COVID-19, из них:

788 – летальных;

12 054 пациента выздоровели.

Заболевшие коронавирусом в разрезе регионов: