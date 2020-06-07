Детсады, транспорт, спорт: На Донетчине опять ужесточили карантин

В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю в Волынской и Донецкой областях отменены ранее введенные меры по ослаблению карантина. В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено также междугороднее автобусное сообщение. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти», – сказал Ляшко.

Напомним, что в Луганской области с 5 июня еще более ослабили карантинные меры.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 июня в Украине коронавирусом заболели 26 999 человек (12 054 пациента выздоровели, 788 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 231 случаев заболевания (116 человек выздоровели, летальных случаев – 5), Луганской области – 54 случай СOVID-19 (43 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 695 случая заболевания коронавирусом (выздоровели – 167 человек, летальных случаев – 27). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровел 357 человек, летальных случаев – 9).