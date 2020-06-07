Ослабление карантина не означает его отмену, – МОЗ

Адаптивный карантин, то есть ослабление ограничительных мер, не означает полное прекращение карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 июня, отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В некоторых регионах страны произошло ослабление наших карантинных мероприятий. При этом карантин еще действует. Важно – не путать смягчение с полной отменой карантинных мероприятий. Так как эту войну с СOVID-19 мы еще не выиграли. Об этом свидетельствует статистика последних дней, когда в стране ежедневно заболевших – свыше 500 человек», – пояснил Степанов.

Министр отметил, что рост заболеваемости сейчас идет и в иных странах. «Например, уровень передачи вируса в Германии в последние дни превышает критическое значение. Также Китай, с которого началась эпидемия коронавируса, также заявил о возможности новой вспышки. Еще одна страна, которая объявила о второй волне пандемии – Южная Корея. Высокий уровень заболеваемости демонстрируют Индия, Бразилия», – привел примеры он.

Напомним, в Донецкой области с 6 июня ужесточен карантин, а в Луганской – с 5 июня, наоборот, еще более ослабили ограничительные меры.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 июня в Украине коронавирусом заболели 26 999 человек (12 054 пациента выздоровели, 788 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 231 случаев заболевания (116 человек выздоровели, летальных случаев – 5), Луганской области – 54 случай СOVID-19 (43 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 695 случая заболевания коронавирусом (выздоровели – 167 человек, летальных случаев – 27). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровел 357 человек, летальных случаев – 9).