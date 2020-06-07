Идентификация ВПЛ и срок банковских карт: «Ощадбанк» хочет продлить мораторий до 1 сентября

«Ощадбанк» рассматривает возможность продление срока моратория на идентификацию переселенцев и период действия просроченных банковских карт до 1 сентября 2020 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в ходе пресс-конференции на тему «Запуск работы пунктов пропуска с оккупированными территориями после карантина».

Данные вопросы обсуждались на совещании в Минреинтеграции по теме организации открытия КПВВ, которое прошло 4 июня под руководством главы министерства Алексея Резникова.

Представители «Ощадбанка» акцентировали внимание на том, что при открытии КПВВ и большого потока людей из «Л-ДНР» на отделения банка возрастет нагрузка по двум моментам.

Первый – пенсионеры и получатели социальных выплат (которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), но при этом проживают в «Л-ДНР») массово будут пересекать КПВВ для прохождения идентификации. Идентификация личности в «Ощадбанке» – это один из критериев, на основании которого осуществляются выплаты для переселенцев (пенсий и различных пособий).

Сейчас действует норма, что на период карантина плюс 30 дней после его завершения идентификация не производится, на нее наложен мораторий. Но в «Ощадбанке» опасаются, что несмотря на это с открытием КПВВ люди все равно будут пытаться пересечь линию разграничения, чтобы «подстраховаться» и пройти идентификацию. Учитывая, что пенсионеры и получатели социальных выплат – это наибольшая часть пересекающих КПВВ, то это существенно увеличит нагрузку как на сами контрольные пункты въезда-выезда, так и на отделения «Ощадбанка», расположенные, прежде всего, в Донецкой и Луганской областях.

«Что касается пролонгации срока проведения идентификации – это срок будет, скорее всего, продлен. Этот вопрос обсуждался, и как мне видится, он будет продлен. Срок моратория на прохождение идентификации "Ощадбанк" предлагает продлить до 1 сентября», – сообщила Голованчук.

Второй момент – за период карантина у людей скопилась определенное число банковских карт, срок действия которых истек. На период карантина действие данных карт продлено, их можно не заменять. Но «Ощадбанк» предлагает по своим продлить срок их действия также до 1 сентября. Это также уменьшит нагрузку на КПВВ и отделения, т.к. обладателями данных карт являются пенсионеры и получатели социальных выплат (все выплаты для переселенцев – пенсии и пособия – осуществляются только через «Ощадбанк»).

«Эти два момента очень простые, но они позволят существенно разгрузить КПВВ и успокоить граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории, чтобы это не было их основной причиной для выезда на подконтрольную территорию», – акцентировала замминистра.

Также на совещании рассматривался вариант задействования мобильных (передвижных) пунктов «Ощадбанка» для предоставления услуг непосредственно вблизи КПВВ. «Однако было принято решение не использовать такие пункты, т.к. они могут быть подвержены рискам. Например, нападениям на них в случае, если они будут находиться максимально близко к КПВВ. Но "Ощадбанк" все равно рассматривает вопрос, как можно эффективно использовать передвижные пункты после открытия КПВВ», – резюмировала Инна Голованчук.

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