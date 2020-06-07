Краматорский ферросплавный завод останавливаем домну и сокращает сотрудников

На «Краматорском ферросплавном заводе» (КФЗ) остановят на ремонт доменную печь, в связи с чем сократят минимум 70% сотрудников. Об этом «Kramatorsk Post» рассказали 4 связанных с заводом источника – сотрудники завода и их близкие родственники. Также о сокращениях на «КФЗ» пишут в социальных сетях.

«Сократят 80-90% работников. Составляют списки на сокращение, печь дорабатывает до 15-17 июня и ее выдувают», – говорят сотрудники предприятия.

Сотрудник из числа руководящего состава «КФЗ» на условиях анонимности сообщил, что 1 июня вышел приказ о сокращении. По его словам, сейчас на заводе работает около 1100 человек, будет сокращено порядка 70-75% сотрудников, то есть останутся работать около 300 человек.

Сокращения связаны с тем, что доменную печь останавливают на капитальный ремонт. Домну останавливают уже в июне, согласно законодательству, руководство предприятия обязано уведомить сотрудников о сокращении за 2 месяца. Соответственно, 70-75% сокращенных перестанут работать на «КФЗ» с 1 августа.

В понедельник, 1 июня, состоялись переговоры руководства завода с акционерами. Звучали аргументы, что доменную печь останавливать не стоит, так как для ее запуска после ремонта нужны большие затраты, плюс станет проблема набора сотрудников. Однако в итоге пришли к выводу об остановке домны и сокращениях.

Предполагается, что ремонт печи будет длится 3-6 месяцев и ориентировочно в октябре ее вновь запустят, а рабочих будут набирать по-новой.

Утверждают, что вопрос о закрытии завода не стоит. «Мы закупаем сырье в ЮАР, в этой руде низкое содержание фосфора. Наш ферромарганец покупают десятки стран, так как он высокого качества. Вопрос о закрытии завода не стоит. Домна пришла в неважное техническое состояние и поставлена задача перефутеровки, внесения каких-то усовершенствований, увеличения мощности, и запуска по-новой», – рассказал менеджер предприятия.

По его словам, на сегодняшний день «КФЗ» выпускад порядка 150 тыс. т ферромарганца в год, то есть около 9-12 тыс. т в месяц. Из-за пандемии коронавируса и связанными с ней экономическими проблемами потребности в таком количестве ферромарганца нет, а работать «на склад» руководство «КФЗ» не хочет. В связи с ситуацией на рынке акционеры приняли решение сделать ремонт домны, усовершенствовать ее и запустить по-новой.

В директорате «КФЗ» официально пока информацию не комментируют.

При этом в Краматорском городском центре занятости отметили, что информация о сокращениях пока к ним не поступала.

Согласно данным Краматорского горсовета, «КФЗ» является одним из 9-ти бюджетообразующих предприятий в городе. «Эти предприятия в 2019 году дали 28,8% доходов общего фонда городского бюджета, доля "КФЗ" – 2,8% (третье место среди всех предприятий), – говорится на сайте горсовета.

Общий фонд городского бюджета почти на три четверти наполняется за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – то есть, это налоги, которые работодатель уплачивает с зарплат его сотрудников. Удельный вес «КФЗ» в НДФЛ в прошлом году составил 1,8% или 15 млн грн.