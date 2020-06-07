Сводка из зоны ООС за 6 июня: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один – боевое травмирования. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС)

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник:

на подступах к Опытному и Старогнатовке выпустил в сторону украинских оборонных укреплений более 30 мин калибра 120 мм;

у Богдановки использовал противотанковые ракетные комплексы;

рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

в районе Гнутово в вечернее время применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник:

по украинским позициям вблизи Орехово и трижды возле Луганского вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

защитников Пивденного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта», – говорится в сообщении.

В «ДНР» заявляют, что вчера зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских сил. Отмечается, что были обстреляны окрестности сел Спартак и Веселое, применялись минометы калибром 82 и 120 мм.

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии фронта не озвучивали.