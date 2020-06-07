Минюст: Мы планируем большую распродажу тюрем

Министерство юстиции планирует выставить на продажу тюрьмы, которые сейчас не используются. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает «Радио Свобода».

По его словам, на этой неделе Минюст «заморозил» 9 тюрем и планирует выставить их на продажу.

«Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы "замораживаем" 9 тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволит сделать. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени», – рассказал чиновник.

Он пояснил, что речь идет не о продаже тюрем, в которых содержатся преступники, а о комплексах, которые не используются, однако государство продолжает содержать их на средства налогоплательщиков.

«Мы хотели бы продать гораздо больше, чем есть спрос. Но наиболее интересные истории для продажи – это Львов. В черте города есть сразу два учреждения, которые потенциально можно продать, и которые будут стоить дорого», – сказал он.

В то же время основной интерес для покупателей составят не помещения, а земельные участки, добавил министр. В первую очередь такие продажи касаются следственных изоляторов (СИЗО). Однако у Минюста есть несколько «замороженных» тюремных учреждений, которые планируют продать.