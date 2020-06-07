Забастовка в «ЛНР»: Жены горняков опасаются увольнения бастующих

В «ЛНР» продолжается забастовка на шахте «Комсомольская», расположенной в городе Антраците.

Требования шахтеров остаются прежними – выплата задолженности за март и апрель для всех сотрудников шахты (включая тех, кто сейчас на поверхности).

Жены и матери горняков «Комсомольской» записали видеообращение к общественности. Они отмечают, что за протест есть угроза увольнения бастующих. «Наши дети, мужья в данный момент находятся в шахте. Они бастуют и отстаивают свои интересы. У них одно требование – выдать полностью зарплату всем шахтерам шахты "Комсомольская". Требование не выполняется и есть угроза того, что их уволят "по статье". Мы обращаемся ко всем, кто может нам помочь – помогите. Мы хотим, чтобы наши ребята получали зарплату, чтобы они вышли из шахты, и их не уволили за это», – заявили женщины.

Как сообщают местные жители, рабочие автобусы на «Комсомольскую» отменены, «а сам город неожиданно закрыли якобы на "карантин"». Также с забастовкой люди связывают пропажу в Антраците мобильной связи «МТС» (бренд, под которым на неподконтрольной территории работает «Водафон»).

«По имеющимся данным, вчера, 6 июня, на шахту приезжала съемочная группа "Луганск 24". Снимали репортаж о забастовке. Вот только выйдет ли он в эфир – сказать сложно. Также сообщают, что на шахту сегодня планирует приехать министр топлива, энергетики и угольной промышленности Павел Мальгин», – дополняется в группе «Луганский инсайд».

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Под землей по разным данным находится от 63 до 150 горняков.