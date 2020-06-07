«Это очень смешно»: В «ЛНР» показали, как будет выглядеть «коронавирусный» парад Победы (Фото)

В «ЛНР» подразделения «народной милиции» (наименование «республиканской» армии) начали подготовку к параду Победы, который с 9 мая перенесен на 24 июня.
«Для обеспечения санитарно-эпидемиологической защищенности… проведено тестирование [на коронавирус] всех участников парадных расчетов и лиц, задействованных в обеспечении тренировочных мероприятий. Каждые 2 часа личному составу парадных расчетов проводится термометрический контроль, смена средств защиты органов дыхания, перчаток и антисептическая обработка рук», – сообщил пресс-секретарь «народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко.
Также 2 раза в день проводится обработка техники и мест тренировки.
Филипоненко уточнил, что участие в параде примут 26 парадных расчета – «народной милиции, а также МВД, МЧС, кадетский корпус и республиканское военно-патриотическое движение "Молодая гвардия – Юнармия"».
Уточняется, что тренировки проходят в парке культуры и отдыха «Патриот».
Местные жители недоумевают о увиденного, своими впечатлениями они делятся в соцсетях?
- Вячеслав: «Маразм, День победы уже прошел!»;
- Сергей: «Парад нужно было проводить 9 мая!!!»;
- Оксана: «В резиновых перчатках, какой ужас (((»;
- Лена: «В масках и перчатках – это очень смешно смотрится. А зачем в июне парад? 24 июня – это же пекло будет. Они в этих масках все позадыхаются»;
- Сергей: «Господя, уже дождались бы окончания карантина, и маршировали бы себе в сентябре-октябре по холодочку, в нормальном виде... ».