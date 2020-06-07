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«Это очень смешно»: В «ЛНР» показали, как будет выглядеть «коронавирусный» парад Победы (Фото)

07.06.20 14:27

В «ЛНР» подразделения «народной милиции» (наименование «республиканской» армии) начали подготовку к параду Победы, который с 9 мая перенесен на 24 июня.

«Для обеспечения санитарно-эпидемиологической защищенности… проведено тестирование [на коронавирус] всех участников парадных расчетов и лиц, задействованных в обеспечении тренировочных мероприятий. Каждые 2 часа личному составу парадных расчетов проводится термометрический контроль, смена средств защиты органов дыхания, перчаток и антисептическая обработка рук», – сообщил пресс-секретарь «народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко.

Также 2 раза в день проводится обработка техники и мест тренировки.

Филипоненко уточнил, что участие в параде примут 26 парадных расчета – «народной милиции, а также МВД, МЧС, кадетский корпус и республиканское военно-патриотическое движение "Молодая гвардия – Юнармия"».

Уточняется, что тренировки проходят в парке культуры и отдыха «Патриот».

Местные жители недоумевают о увиденного, своими впечатлениями они делятся в соцсетях?

  • Вячеслав: «Маразм, День победы уже прошел!»;
  • Сергей: «Парад нужно было проводить 9 мая!!!»;
  • Оксана: «В резиновых перчатках, какой ужас (((»;
  • Лена: «В масках и перчатках – это очень смешно смотрится. А зачем в июне парад? 24 июня – это же пекло будет. Они в этих масках все позадыхаются»;
  • Сергей: «Господя, уже дождались бы окончания карантина, и маршировали бы себе в сентябре-октябре по холодочку, в нормальном виде... ».

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