Нужно вспоминать о жертвах мирных людей на Донбассе, причем по обе стороны линии фронта, – психолог

В Украине необходимо вспоминать о гибели не только защитников, но и мирного населения. Причем, о жертвах среди гражданских по обе стороны линии разграничения. Об этом рассказала психолог-конфликтолог Ирина Брунова-Калисецкая, передает «Громадське радіо».

Она акцентировала, что необходимо вспоминать о трагических обстрелах на Донбассе и погибших в них. «Не помнить и не говорить об этом нельзя, это приведет к определенным негативным последствиям», – сказала психолог.

«Почему же мы об этом не говорим? Мне кажется, что эти последние 6 лет в нашем нарративе памяти о войне – не помнить о [мирных] жертвах, а в первую очередь помнить о воинах – о тех, кто олицетворяет собой героический образ защитников страны. Это очень понятно, ведь мы находимся как бы в состоянии защиты от вооруженной внешней агрессии и тех боевиков, которые взяли оружие в 2014 году и пошли на украинских граждан, будучи сами украинскими гражданами», – пояснила эксперт.

Она считает, что «мы сможем перейти к памяти о жертвах, причем с обеих сторон». «Это приблизит нас к ощущению того, что война не заканчивается тогда, когда прекращают стрелять. Для меня психологически война завершается тогда, когда мы можем вместе помнить о совместных жертвах», – дополнила Брунова-Калисецкая.

При этом сейчас трудно сказать, сколько времени пройдет, «когда страна сможет от этого героического нарратива памяти перейти к памяти о жертвах».

«Мне кажется, что это важно и потому, что когда мы об этом молчим, это дает фору манипуляциям и пропаганде с другой стороны – со стороны России, в частности. Когда мы можем признать, что возможные действия украинской армии привели к чрезмерным потерям среди мирного населения, я думаю, это сделает нас намного сильнее в противодействии этим манипуляциям и пропаганде», – подчеркнула психолог.

Сейчас же в «Л-ДНР» тема жертв среди мирных используется в пропагандистских целях. «Но это не значит, что мы не должны об этом говорить, не должны говорить о жертвах и уважать их память», – заключила эксперт.

Журналист Игорь Рец признал, что в Украине выборочно вспоминают о жертвах обстрелов, и то они касаются только подконтрольной территории. «Например, когда был обстрел во Волновахой, мы все сочувствовали. Мне тогда казалось лицемерием, ведь я знал, что было много других случаев, о которых говорит ОБСЕ, но мы не сочувствовали им. Когда был обстрел в Мариуполе, мы тоже сочувствовали, и я считаю, что это правильно. Мы должны понимать, что простые люди погибают во время войны», – резюмировал он.