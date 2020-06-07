По стандартам НАТО: В Украине переименовали звания высшего офицерского состава

В Украине изменены 4 четыре воинских звания высшего офицерского состава в соответствии со званиями стран НАТО. Такое решение приняла Верховная Рада, проголосовав за законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих».

Авторы законопроекта поясняют, что изменения обусловлены, в частности, «стремлением Украины к единству в военной сфере со странами-членами НАТО, учитывая евроатлантический вектор развития».

Изменены следующие наименования (в скобках указаны наименования корабельных званий):

генерал-майор (контр-адмирал) теперь – бригадный генерал (коммодор)

генерал-лейтенант (вице-адмирал) – генерал-майор (контр-адмирал)

генерал-полковник (адмирал) – генерал-лейтенант (вице-адмирал)

генерал армии Украины – генерал (адмирал).

Старые воинские звания сохраняются за военнослужащими, которые были уволены в запас или ушли в отставку до вступления в силу нового закона.