В «ЛНР»: «Генпрокуратура» ищет взятки в центральном университете Луганска

«Генеральная прокуратура ЛНР» проводит серию проверок в «Луганском национально университете ЛНР». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что проверки проходят в рамках возбужденного «уголовного дела» по факту «превышения должностных полномочий». «Оно пока фактовое и не имеет конкретного адресата», – уточняют в группе «Луганский инсайд».

Жители уточняют, что «уголовное дело» касается требования взяток от студентов – «такса на сессию, такса на дипломы РФ и так далее».

В рамках проверки по иному сигналу «генпрокуратура» обнаружила у доцента кафедры политологии и права «Луганского нацуниверситета» Дмитрия Крысенко наличие поддельных документов об образовании. «А именно – поддельный аттестат доцента. Скорее всего, будут возбуждать уголовное дело», – говорится в сообщении.

Отметим, что Крысенко соавтор учебника «История Луганской народной республики с древнейших времен и до наших дней», который был презентован в мае.

«До этого Крысенко активно пиарили на ТВ, поручили написать ту самую злосчастную книжку, причем никого не смущал тот факт, что до войны Крысенко придерживался весьма проукраинских взглядов. В 2012 году он поехал учиться в магистратуру Киево-Могилянской академии, а уже в конце 2014 года вернулся в Луганск, где тут же стал «патриотом» Новороссии и ЛНР», – заключают в группе «Луганский инсайд».

На сайте «генпрокуратуры ЛНР» информации о данных проверках нет.