В «Слуге народа» неоднородное отношение к ситуации на Донбассе, – Сивохо

В партии «Слуга народа» неоднородное отношение к ситуации на Донбассе. Об этом заявил экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в интервью экс-нардепу Елене Бондаренко.

«Совсем неоднородное», – сказал он.

Политик связывает это с кадровым голодом в команде Зеленского, в результате чего в партию попали «непонятные люди», с разными политическими взглядами. «Мне ситуация представляется таким образом. Когда Володя [Зеленский] собирался в президенты, была собрана команда, которая результативно работала. Работала на один результат – чтобы Владимир Зеленский с озвученными им лозунгами стал президентом. Но когда эта команда попадает во власть, люди начинают распределяться по направлениям. И вдруг: один проявился – бац, отпал, второй проявился как-то непонятно, третий… А под ними же еще люди. И столько случайного народа (а, может, не случайного, а специально попали туда), что это превратилось из единой команды в какую-то мешанину», – пояснил он.

Сивохо признал, что в результате сложившейся кадровой ситуации, в Верховной Раде большинством от «Слуги народа» иногда не совсем понятно проходит голосования по вопросам, связанным с Донбассом. Например, так был одобрен закон об усилении роли украинского языка.

«Это когда-то был забит гвоздь, что присутствие русского в сфере культуры, общения чем-то может повредить украинскому. Но это глупость страшная. Можно сделать двуязычие не путем ущемления, а путем поощрения. Т.е. не ущемлять второй язык, а давать преференции первому языку – который у нас считается государственным. Это же очень просто, это легкая схема», – пояснил свое отношение он.

«Почему не принимаются и иные нормальные решения? Да потому что команды нет уже. Уже какая-то мешанина. Да, возле Владимира Александровича люди, которым он доверяет, и, вероятно, они это доверие оправдывают. Но дальше же всё расходится вниз. И там же – ниже – сумасшедшее количество осталось чиновников от той же власти Порошенко», – добавил политик.

Сивохо отметил, что часто общается с жителями Донецка, которые вынуждены сейчас оставаться «там». И считает, что хорошо знаком с мнениями в нынешнем Донецке. «Очень большой процент есть тех, кто хочет вернуться в Украину. Но не хочет возвращаться в ту Украину, какой ее пытался сделать Порошенко. Когда постоянно Донбасс гнобился, были прочерчены непонятные "красные линии", причем эти линии так и остались. Возможно, нам нужно вырабатывать свои "зеленые линии"», – продолжил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube