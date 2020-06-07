В Северодонецке поженились бывшие пленники «ЛНР» – 24-летняя Виктория Воронина и 27-летний Анатолий Семиренко. Они влюбились после освобождения из плена. Бракосочетание состоялось 5 июня, передает «Радио Свобода».

«Мы знали друг о друге еще в плену. Но лично познакомились уже при освобождении. Сразу поняли, что это судьба, и решили пожениться», – говорит Виктория Воронина.

Виктория и Анатолий – оба жители Луганска. Они были незаконно задержаны и обвинены в «ЛНР» в «госизмене». За любовь к Украине девушку «приговорили» к 12 годам лишения свободы.

Пару освободили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, 4 ноября 2016 года 21-летняя Виктория приехала в Луганск проведать маму, а уже 17 ноября ее прямо из дома увезли «на подвал» в бывшее здание СБУ. Дочери женщины было всего 2 года и 4 месяца. Малышка осталась с мамой Виктории. После ареста Воронину во время ежедневных допросов избивали, несколько раз допрашивали с помощью полиграфа, а также пытали электротоком, были и химические пытки. «Суд ЛНР» приговорил Викторию к 12 годам лишения свободы за «шпионаж». Женщину освободили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года.

Ранее в интервью Радио Свобода Виктория Воронина рассказывала, что родные полгода не знали, что с ней произошло, а самым страшным в плену были химические пытки.

Трое освобожденных из плена «ЛНР», в том числе и Воронина, до конца лета получат в собственность 2-комнатные квартиры в Луганской области.