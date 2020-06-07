Не аукнется ли потом: Сивохо рассказал, ездил ли он все-таки в Донецк

Экс-советник секретаря СНБО, лидер «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо не посещал лично Донецк. Об этом он рассказал в интервью экс-нардепу Елене Бондаренко.

«У меня постоянно есть такое желание. Безусловно, очень хочется побывать там. Вон, [адвокат Татьяна] Монтян недавно ездила. Можно по-разному к ней относиться, но за ее серию видео из Донецка нужно сказать большое спасибо. Она показала, что там есть нормальные люди. Все забывают, что там не только страшные боевики, но живут и обычные нормальные люди. У которых точно такие же интересы, точно такие же жизненные приоритеты», – сказал он.

Сивохо отметил, что даже если и будет готовиться его поездка в Донецк, с договоренностью с «той» стороной о коридоре безопасности, «то это, естественно, не будет широким достоянием». «Потому что даже сейчас, пытаясь устроить разговорные площадки, на которых люди [живущие по обе стороны линии соприкосновения] будут общаться, мы в первую очередь думаем о безопасности. О безопасности с обеих сторон – не аукнется ли потом. "На подвале" в "МГБ" никому сидеть не хочется», – резюмировал он.

Напомним, что ранее Сивохо сообщил, что члены его команды 9 мая в неподконтрольном украинскому правительству Донецке возложили цветы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube