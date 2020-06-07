В «ДНР» тоже показали, как готовятся к военному параду (Фото)

В «ДНР», как и в «ЛНР», идет подготовка к проведению парада, который должен состояться 24 июня.

Как утверждает пресс-служба «народной милиции ДНР» (наименование «республиканской армии), сегодня, 7 июня, в Донецке участники предстоящего парада сдали тест на СOVID-19. Всего тесты сдали порядка 2500 человек.

«Проведено тестирование участников парадных расчетов на предмет наличия новой коронавирусной инфекции, а также персонала, задействованного в обеспечении мероприятий, дезинфекция помещений размещения личного состава, вооружения и военной техники, а также мест проведения парадных тренировок», – говорится в сообщении.

Перед началом каждой тренировки участникам меряют температуру, выдают защитные маски и перчатки, которые меняют каждые два часа. Также проводится антисептическая обработка рук.

Напомним, что в неподконтрольном украинской власти Донецке 24 июня должен состояться военный парад, приуроченный к 75-летию победы во Второй мировой войне. В шествии примут участие около 2500 представителей военизированных формирований, как всегда, будет продемонстрирована военная техника.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» также показали подготовку к параду Победы, который с 9 мая перенесен на 24 июня. Местные жители недоумевают, зачем шествие проводить в период карантина, и как на жаре участники выдержат несколько часов в защитных масках и резиновых перчатках.