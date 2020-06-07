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Они здесь почти всю жизнь: Как в прифронтовом Нижнем работает психоневрологический интернат (Фото)

07.06.20 18:26

От поселка Нижнее (Попаснянский р-н, Луганская обл.) до линии фронта – менее 20 км. Здесь до сих пор работает Нижнянский областной психоневрологический интернат, в котором находятся 155 подопечных (148 женщин и 7 мужчин) и 80 человек персонала (семеро из которых медики):, передает «Радио Свобода».

Самые тяжелые бои здесь шли в 2015-м: тогда сотрудники и пациенты прятались в подвале жилого корпуса, переоборудованного под бомбоубежище.

Сейчас массивных обстрелов уже нет, но поселок Нижнее соседствует с Крымским (17 км), Желобком (12 км) и Новотошковским (13 км)– населенными пунктами, где все еще продолжаются активные боевые действия.

По словам директора интерната Татьяны Осьминой, подопечные живут здесь на полном гособеспечении. «Наши пациенты – это люди с инвалидностью 1-3 группы. Они одинокие или такие, за кем, по разным причинам, не могут присматривать родные. Одни приходят к нам в пожилом возрасте, другие – в довольно молодом. К примеру, есть подопечные, которым еще нет и 30-ти… Люди здесь, как одна семья. Большинство из них, что называется, застряли в детстве – они неподдельно переживают за тебя, могут по 100 раз в день спрашивать, как дела, и расстраиваются, когда кто-то из сотрудников несколько дней не выходит на работу, потому что заболел», – говорит Татьяна Олеговна, которая работает в интернате 25 лет.

Жители поселка относятся к интернату с интересом и опаской одновременно. Многие обидно называют его «дурдомом», но это пока не увидят интернат изнутри. Побеленные стены, уютная территория с клумбами и кружки прикладного искусства – для пациентов здесь стараются обустроить максимальный комфорт. А еще директор не берет на работу случайных людей – говорит, у всех сотрудников обязательно должна быть добрая душа.

«Чтобы быть здесь, нужно дружить с нашими подопечными. Вот, приходит человек, мол, возьмите. А я беру его за руку – вожу, показываю тут все, знакомлю с нашими. Если вижу, что не приживется, реагирует как-то странно или чересчур удивляется – не беру. Нам чужаки не нужны, и без них проблем хватает. А вообще наши сотрудники – это жители Нижнего и близлежащих поселков. Увольнений почти нет – уходят только, если переезжают или идут на пенсию», – рассказывает Осьмина.

Сейчас в интернате есть 4 отделения: поддерживающего проживания, интенсивного медицинского ухода, социальной реабилитации и паллиативного ухода. По личному заявлению пациенты могут уехать в отпуск к родственникам. Подопечных можно навещать, а еще они самостоятельно или в сопровождении ходят, например, в магазины, парикмахерскую и в церковь.

«Самое продвинутое наше отделение – поддерживающего проживания, где сейчас живет группа из 16-ти человек. Эти пациенты делают большие успехи, но еще не совсем самостоятельные. Мы прививаем им навыки, утерянные когда-то в следствие болезни: учим правильно ухаживать за собой, готовить несложные блюда, вроде яичницы, вести собственный бюджет и обращаться со стиральной машиной автомат», – продолжает директор.

Все жители интерната получают пенсию. Ее размер зависит от группы инвалидности и стажа работы. По закону, 75% выплаты перечисляются на счет интерната, оставшиеся 25% пациенты тратят по своему усмотрению. Получается, в месяц у каждого подопечного своих приблизительно от 500 до 900 грн.

Те, у кого есть родственники, часто собирают эти деньги, чтобы им помочь. Люди помладше – откладывают на планшеты, мобильные телефоны и телевизоры с плоским экраном.

А получаемые интернатом 75% тратятся на продукты питания, медикаменты, одежду, обувь, бытовую технику и т.д.

По словам Татьяны Осьминой, за время боевых действий их «пациент сильно помолодел». Если раньше в психоневрологический интернат в Нижнем попадали, в основном, люди в возрасте 60+, то теперь чаще поступают пациенты, которым за 40: «Самой молодой нашей подопечной – всего 25 лет. У этой девушки, к сожалению, бывают приступы агрессии. Но, в целом, она хорошая и отзывчивая. Самой взрослой пациентке – 95. Думаю, война тоже дает свой отпечаток. Боевые действия – нагрузка для любой психики. Просто представьте, что живете в постоянно напряжении и не можете выйти на улицу, потому что в любой момент может прилететь снаряд».

В интернате есть подопечные, которые находятся здесь с 1978 года, то есть, большую часть своей жизни. Но дольше всех тут был Александр Анисимович. Он попал сюда ребенком еще до 1948 года.

«Он был крепким мужчиной с непростым характером. Считал себя самым главным в интернате. Мы его очень уважали и старались прислушиваться, немного баловали. К сожалению, Александр Анисимович умер в 2019-м на 86-м году жизни. Он застал войну – сначала Вторую мировую, а потом и нашу на Донбассе. А вот родителей своих не знал: интернат был для него и домом, и семьей», – вспоминает Осьмина.

Теперь старожилом интерната стала Аксиния, которую сотрудники ласково называют Ксюша. Женщина попала сюда 42 года назад – в 1978-м, когда ей был всего 41. Из прошлой жизни, по словам директора, Ксюша помнит только плохое: как папа сильно пил и бил маму, и как трудно маме было самой справляться с детьми. Сейчас у 83-летней женщины остались только врожденные проблемы – например, с речью. В остальном же она полностью сама себя обслуживает: выходит в магазин, интересуется новостями и старается со всеми дружить.

Аксиния

67-летняя Валентина живет здесь последние 15 лет. Ее дом и сестра Люба остались в шахтерском поселке, в «ЛНР». Несмотря на старые неурядицы, Валя очень переживает за сестру – часто звонит ей и рассказывает, какой вкусный сегодня был обед, что было за день, как получает на мирной части страны пенсию и как скучает по их дому. Люба говорит, что в «ЛНР» страшно, а денег не хватает даже на самое элементарное.

До войны в Луганской области было всего 22 интерната: 20 для взрослых и 2 – для детей. На подконтрольной Украине части Луганщины сейчас осталось 10 интернатов, и все они для категории «18+».

Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»
Скриншот видео ТК «5 канал»

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