СНБО выбрали для меня просто как удобное место, – Сивохо

Сергей Сивохо и сам собирался уходить из СНБО, но решение об его увольнении вышло раньше. Об этом он рассказал в интервью экс-нардепу Елене Бондаренко.

«СНБО выбралось для меня просто как удобное место, поскольку оно контактирует со всеми силовыми ведомствами. И я, как человек от СНБО, спокойно мог ходить повсюду и мне везде могли оказывать содействие», – пояснил Сивохо.

Он отметил, что у него есть расхождения с секретарем СНБО Алексеем Даниловым по ключевым вопросам: «С Даниловым у нас общих проектов не было. Мы с ним общались, это было нормально. У него позиция по возвращению Донбасса отлична от моей. Хотя у него тоже в Луганске родня живет».

По версии Сивохо, он не ожидал столь скорого решения о своем увольнении. «После срыва презентации нашей "Национальной платформы примирения и единства" [в СНБО] стало не совсем уютно, стало не совсем понятно. И мы начали придумывать место, где мне быть, чтобы я мог продолжать функционировать. И тут вдруг выходит такое решение от СНБО [о моем увольнении]. То есть мы понимали, то нужно переходить, думали куда и как», – пояснил он.

Сивохо заявил, что он не считает СНБО действенным органом. «Он реально действенный, когда собирается рабочий состав с участием председателя. А председатель у нас – президент. А без таких заседаний, это просто какой-то информации, анализ», – подчеркнул он.

Политик добавил, что на должности советника секретаря СНБО он был не на зарплате, а на общественных началах – «не получал никаких денег, у меня даже своего кабинета не было».

Напомним, что 12 марта в Киеве прошла презентация «Национальной Платформы примирения и единства». Ее участники заявили, что НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. Планируется взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

В ходе презентации ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку. Часть участников инцидента были задержаны полицией, им избрана мера пресечения. Национальный корпус направил в Службу безопасности Украины (СБУ) сообщение по поводу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обвинив его в госизмене.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube