За 5 тысяч: В Мариуполе зарегистрировали первый брак на крыше (Фото, видео)

5 июня в Мариуполе впервые зарегистрировали брак на крыше. Новой локацией для свадебной церемонии стала открытая площадка на левобережном Мультицентре, данная услуга стала доступна в рамках проекта «Брак за сутки», передает «Сайт города Мариуполя».

Первыми получили свидетельство о регистрации брака на крыше семья Анатолия и Екатерины Енакиевых. Молодые люди пришли подавать заявление 4 июня, хотели выбрать другую дату, но сотрудники Левобережного РАГСа предложили расписаться буквально на следующий день.

Анатолий и Екатерина знакомы уже 7 лет, но стали встречаться после того, как в прошлом году побывали свидетелями на свадьбе у друзей.

Три недели назад Анатолий сделал предложение в только открывшемся после карантина парке «Веселка» и вот мечта мариупольчан исполнилась. «Мы очень рады, что положили начало данному проекту и думаем, что его ждет успешное будущее», – поделились молодожены.

Роспись новобрачным обошлась немногим больше 5 тыс. грн. Было все, как на торжественной церемонии: шампанское, рушник и первый супружеский поцелуй. На крыше установили необычную треугольную арку, для гостей расставили стулья с учетом социальной дистанции.

Всей организацией церемонии занимается Коммунальное коммерческое предприятие «m.EHUB», которое ответственно в городе за проект «Брак за сутки» (также проектом можно воспользоваться через ДК «Молодежный»). А представители РАГСа только расписывают молодоженов.

ККП в рамках проекта предлагает три пакета услуг и, соответственно, стоят они по-разному. Есть пакет «Базовый», пакет «Стандарт» и самый дорогой пакет – «Премиум». Как раз в последний пакет и входит роспись на крыше.