Завтра в Гааге начнется новый блок слушаний по делу о MH17

Рассмотрение в Гаагском суде дела о сбитом в «ДНР» Боинге-777 рейса MH17 продолжится 8 июня и продлится до 3 июля 2020 года, передает «Громадське радіо».

Суд подведет итоги предыдущих слушаний и обсудит, как продвинулось дело с тех пор.

Защита и адвокаты родственников получат возможность обратиться в суд.

Прокуратура расскажет о ходе расследования. Презентация наработок продлится несколько дней.

В конце этих слушаний суд примет необходимые решения. Далее наступит перерыв до следующего блока слушаний, который начнется 31 августа 2020 года.

Напомним, что 23 марта 2020 года состоялось последнее слушание в рамках первого блока слушаний в уголовном процессе MH17.

Напомним, что малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Объем дела – более 36 тыс. страниц. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров заявили, что намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. 23 марта состоялось последнее заседание в рамках первого блока слушаний в уголовном процессе MH17.