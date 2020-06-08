Новые камеры на трассах: Лихачи уже ищут уловки от штрафов

За неполную неделю работы новая система фотовидеофиксации нарушений ПДД зафиксировала около 200 тыс. случаев превышения скорости на трассах Киева и области. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на данные пресс-службы патрульной полиции Украины.

Наличие камер показало, что в Украине огромное число водителей, которые ездят со скоростью около 200 км/ч. Уже в самые первые дни работы системы замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети сообщил, что за первые 9 часов работы камеры зафиксировали 17 477 нарушений, за первые сутки – 57 880, а за первые три дня – более 139 тыс.

По данным МВД, первую партию уведомлений о штрафах уже отправили нарушителям.

Также в ведомстве рассказали об антирекордсменах, которых выявили благодаря новой системе.

«Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленными обществом ограничениями, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев – Харьков. Заслуженный штраф в 510 грн будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть, и не один. Еще один антирекорд – это 11 нарушений за день, совершенных одним и тем же водителем. Но есть и хорошая новость. На второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40%. То ли еще будет!», – сообщил во второй день работы камер Антон Геращенко.

Как выяснили журналисты издания, новые камеры всерьез заставили задуматься над своими перспективами водителей, которые любят превышать допустимую скорость. Правда, в этот раз водители озадачились тем, как избежать ответственности.

«Толк от новой системы уже есть. Водители уже снижают скорость. Но удивляет другое. За последние несколько дней к моим коллегам-адвокатам обратилось в среднем 30 человек, которые действительно удивили своими вопросами. Эти водители ищут возможность сделать так, чтобы у системы отправки уведомлений, у полиции не было адреса нарушителя. То есть вместо того, чтобы не нарушать ПДД, эти люди озадачились тем, как сделать так, чтобы не получать "писем счастья". Задумываются едва ли не над тем, чтобы сняться с регистрации», – говорит адвокат Иван Либерман.

С таким мнением согласен и автоэксперт Владимир Караваев. По его словам, о заметном снижении аварийности в стране можно будет говорить тогда, когда число камер будет значительно больше, чем сейчас.

«Нововведению по силам снизить количество ДТП, но вопрос в другом – когда это произойдет. Нужно понимать, что 50 камер на 170 тыс. км – это ничто. Если же этот процесс поддержат органы местного самоуправления, то тогда дело пойдет быстрее. Украинские водители привыкли действовать ситуативно. Там, где есть камеры – будут снижать скорость, там, где их нет – будут увеличивать ее», – говорит Владимир Караваев.